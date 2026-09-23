Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде валюта бағамы қандай
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz 2026 жылғы 23 қыркүйектің бірінші жартысында Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қанша теңгеден сатып алынып, сатылып жатқанын жинақтады.
ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 447,85 теңге, еуро – 513,46 теңге, рубль – 5,31 теңге.
Астана
- Доллар: сатып алу – орта есеппен 444 теңге, сату – 451 теңге.
- Еуро: сатып алу – 508 теңге, сату – 518 теңге.
- Рубль: сатып алу – 4,97 теңге, сату – 5,17 теңге.
Алматы
- Доллар: сатып алу – орта есеппен 445,8 теңге, сату – 447,8 теңге.
- Еуро: сатып алу – 508,12 теңге, сату – 513 теңге.
- Рубль: сатып алу – 5,02 теңге, сату – 5,13 теңге.
Шымкент
- Доллар: сатып алу – орта есеппен 446,2 теңге, сату – 448,3 теңге.
- Еуро: сатып алу – 510,6 теңге, сату – 515 теңге.
- Рубль: сатып алу – 5,04 теңге, сату – 5,11 теңге.
Көрсетілген бағамдар материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақыт өте өзгеруі мүмкін.
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