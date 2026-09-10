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Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы – 10 қыркүйек

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 11:17 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 10 қыркүйектің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде белгіленген доллар, еуро және рубль бағамдарын жинақтады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 456,89 теңге, еуро – 531,36 теңге, рубль – 5,32 теңге.

Астана

Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 451 теңге, сату бағамы – 458 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 523 теңге, сату бағамы – 533 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,35 теңге.

Алматы

Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,7 теңге, сату бағамы – 454,8 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 527,3 теңге, сату бағамы – 531,8 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,27 теңге.

Шымкент

Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 453,3 теңге, сату бағамы – 455,4 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 527 теңге, сату бағамы – 531,7 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,16 теңге, сату бағамы – 5,23 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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