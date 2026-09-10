Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы – 10 қыркүйек
ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 456,89 теңге, еуро – 531,36 теңге, рубль – 5,32 теңге.
Астана
Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 451 теңге, сату бағамы – 458 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 523 теңге, сату бағамы – 533 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,35 теңге.
Алматы
Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,7 теңге, сату бағамы – 454,8 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 527,3 теңге, сату бағамы – 531,8 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,15 теңге, сату бағамы – 5,27 теңге.
Шымкент
Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 453,3 теңге, сату бағамы – 455,4 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 527 теңге, сату бағамы – 531,7 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,16 теңге, сату бағамы – 5,23 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.