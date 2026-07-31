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31 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы

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Zakon.kz 2026 жылғы 31 шілде күнінің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында белгіленген доллар, еуро және рубль бағамдарын жинақтады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 474,63 теңге, еуро – 544,5 теңге, рубль – 5,92 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 469 теңге, сату бағамы – 476 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 534 теңге, сату бағамы – 544 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,6 теңге, сату бағамы – 5,8 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 473 теңге, сату бағамы – 475,1 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 540,4 теңге, сату бағамы – 545,5 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,60 теңге, сату бағамы – 5,70 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 473 теңге, сату бағамы – 475,4 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 539 теңге, сату бағамы – 544,7 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,67 теңге, сату бағамы – 5,73 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген сәтте өзекті. Шетел валюталарының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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