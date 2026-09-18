Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 444,58 теңге, еуро – 510,29 теңге, рубль – 5,27 теңге.
Астана
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 444 теңге, сату бағамы – 451 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 507 теңге, сату бағамы – 517 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 4,97 теңге, сату бағамы – 5,17 теңге.
Алматы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 445,2 теңге, сату бағамы – 447,4 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 509,5 теңге, сату бағамы – 514,7 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,12 теңге.
Шымкент
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 446 теңге, сату бағамы – 448 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 510,6 теңге, сату бағамы – 516,3 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,04 теңге, сату бағамы – 5,11 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.