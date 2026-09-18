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Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2026 11:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz 2026 жылғы 18 қыркүйектің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында белгіленген доллар, еуро және рубль бағамдарын жинақтады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 444,58 теңге, еуро – 510,29 теңге, рубль – 5,27 теңге.

Астана

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 444 теңге, сату бағамы – 451 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 507 теңге, сату бағамы – 517 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 4,97 теңге, сату бағамы – 5,17 теңге.

Алматы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 445,2 теңге, сату бағамы – 447,4 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 509,5 теңге, сату бағамы – 514,7 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,12 теңге.

Шымкент

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 446 теңге, сату бағамы – 448 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 510,6 теңге, сату бағамы – 516,3 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,04 теңге, сату бағамы – 5,11 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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