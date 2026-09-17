17 қыркүйекте Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай
ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша доллар – 444,88 теңге, еуро – 513,26 теңге, рубль – 5,28 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 443 теңге, сату бағамы – 450 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 509 теңге, сату бағамы – 519 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 4,95 теңге, сату бағамы – 5,15 теңге.
Алматы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 444,5 теңге, сату бағамы – 446,6 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 510,8 теңге, сату бағамы – 516,2 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,12 теңге.
Шымкент
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 444,1 теңге, сату бағамы – 446,2 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 509,8 теңге, сату бағамы – 516,1 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,04 теңге, сату бағамы – 5,12 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валюталарының бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.