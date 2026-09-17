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Қаржы

17 қыркүйекте Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 11:44 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 17 қыркүйектің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында белгіленген доллар, еуро және рубль бағамдарын жинақтады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша доллар – 444,88 теңге, еуро – 513,26 теңге, рубль – 5,28 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 443 теңге, сату бағамы – 450 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 509 теңге, сату бағамы – 519 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 4,95 теңге, сату бағамы – 5,15 теңге.

Алматы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 444,5 теңге, сату бағамы – 446,6 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 510,8 теңге, сату бағамы – 516,2 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5 теңге, сату бағамы – 5,12 теңге.

Шымкент

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 444,1 теңге, сату бағамы – 446,2 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 509,8 теңге, сату бағамы – 516,1 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,04 теңге, сату бағамы – 5,12 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валюталарының бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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