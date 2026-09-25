25 қыркүйекте Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде валюта бағамы қандай
ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 441,89 теңге, еуро – 502,56 теңге, рубль – 5,19 теңге.
Астана
Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 439 теңге, сату бағамы – 446 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 497 теңге, сату бағамы – 507 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 4,9 теңге, сату бағамы – 5,1 теңге.
Алматы
Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 441,5 теңге, сату бағамы – 443,7 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 500 теңге, сату бағамы – 506 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 4,97 теңге, сату бағамы – 5,09 теңге.
Шымкент
Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 441,2 теңге, сату бағамы – 443,3 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 502,1 теңге, сату бағамы – 508 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,01 теңге, сату бағамы – 5,08 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтке ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.