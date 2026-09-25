#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.89
502.56
5.19
Қаржы

25 қыркүйекте Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде валюта бағамы қандай

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 11:42 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 25 қыркүйектің алғашқы жартысында Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің қанша теңгеден сатып алынып, сатылып жатқанын жинақтады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес, доллар бағамы – 441,89 теңге, еуро – 502,56 теңге, рубль – 5,19 теңге.

Астана

Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 439 теңге, сату бағамы – 446 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 497 теңге, сату бағамы – 507 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 4,9 теңге, сату бағамы – 5,1 теңге.

Алматы

Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 441,5 теңге, сату бағамы – 443,7 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 500 теңге, сату бағамы – 506 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 4,97 теңге, сату бағамы – 5,09 теңге.

Шымкент

Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 441,2 теңге, сату бағамы – 443,3 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 502,1 теңге, сату бағамы – 508 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,01 теңге, сату бағамы – 5,08 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтке ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:54, 23 қыркүйек 2026
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде валюта бағамы қандай
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:38, 01 қыркүйек 2026
1 қыркүйекте Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:38, 16 қыркүйек 2026
16 қыркүйекте Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Воспитанник спортшколы &quot;Жас Батыр&quot; погиб во время военных учений на Каспии
12:13, Бүгін
Воспитанник спортшколы "Жас Батыр" Талгатулы погиб во время военных учений на Каспии
Ольга Шмелева и Татьяна Токарницкая на Азиаде
12:10, Бүгін
"Мы дали им бой": казахстанские лодочницы прокомментировали "бронзу" на Азиаде-2026
Молодёжная сборная Узбекистана по футболу разгромила Саудовскую Аравию на АИ-2026
11:54, Бүгін
Молодёжная сборная Узбекистана по футболу разгромила Саудовскую Аравию в четвертьфинале АИ
&quot;Нет большой разницы&quot;: Sportskeeda.com спрогнозировал счёт матча Казахстана в Лиге наций
11:43, Бүгін
"Нет большой разницы": Sportskeeda.com спрогнозировал счёт матча Казахстана в Лиге наций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: