1 қыркүйекте Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, 1 АҚШ доллары – 462,31 теңге, 1 еуро – 536,09 теңге, 1 рубль – 5,34 теңге.
Астана
Доллар бағамы:
Сатып алу – орташа 457 теңге
Сату – 464 теңге
Еуро бағамы:
Сатып алу – орташа 529 теңге
Сату – 539 теңге
Рубль бағамы:
Сатып алу – орташа 5,11 теңге
Сату – 5,31 теңге
Алматы
Доллар бағамы:
Сатып алу – орташа 459,3 теңге
Сату – 461,4 теңге
Еуро бағамы:
Сатып алу – орташа 532,2 теңге
Сату – 537,4 теңге
Рубль бағамы:
Сатып алу – орташа 5,17 теңге
Сату – 5,31 теңге
Шымкент
Доллар бағамы:
Сатып алу – орташа 459,5 теңге
Сату – 461,6 теңге
Еуро бағамы:
Сатып алу – орташа 533,4 теңге
Сату – 538 теңге
Рубль бағамы:
Сатып алу – орташа 5,20 теңге
Сату – 5,28 теңге
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәліметтерге негізделген. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.