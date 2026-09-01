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1 қыркүйекте Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 11:38 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 1 қыркүйектің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бағамдарын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, 1 АҚШ доллары – 462,31 теңге, 1 еуро – 536,09 теңге, 1 рубль – 5,34 теңге.

Астана

Доллар бағамы:

Сатып алу – орташа 457 теңге

Сату – 464 теңге

Еуро бағамы:

Сатып алу – орташа 529 теңге

Сату – 539 теңге

Рубль бағамы:

Сатып алу – орташа 5,11 теңге

Сату – 5,31 теңге

Алматы

Доллар бағамы:

Сатып алу – орташа 459,3 теңге

Сату – 461,4 теңге

Еуро бағамы:

Сатып алу – орташа 532,2 теңге

Сату – 537,4 теңге

Рубль бағамы:

Сатып алу – орташа 5,17 теңге

Сату – 5,31 теңге

Шымкент

Доллар бағамы:

Сатып алу – орташа 459,5 теңге

Сату – 461,6 теңге

Еуро бағамы:

Сатып алу – орташа 533,4 теңге

Сату – 538 теңге

Рубль бағамы:

Сатып алу – орташа 5,20 теңге

Сату – 5,28 теңге

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәліметтерге негізделген. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

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Гүлай Ашекова
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