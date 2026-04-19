Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы - 19 сәуір
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 469,52 теңге, еуро – 553,75 теңге, рубль – 6,15 теңге.
Астана
Доллар бағамы
Астанада доллардың орташа сатып алу бағасы – 468 теңге, сату бағасы – 475 теңге.
Еуро бағамы
Еуроның орташа сатып алу бағасы – 553 теңге, сату бағасы – 563 теңге.
Рубль бағамы
Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 6 теңге, сату бағасы – 6,3 теңге.
Алматы
Доллар бағамы
Алматыда доллардың орташа сатып алу бағасы – 470,94 теңге, сату бағасы – 473,77 теңге.
Еуро бағамы
Еуроның орташа сатып алу бағасы – 552,92 теңге, сату бағасы – 558,45 теңге.
Рубль бағамы
Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 6,02 теңге, сату бағасы – 6,15 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген валюталар бағамы материал дайындалған сәттегі өзекті мәлімет болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валюталарының бағамы өзгеріп отыруы мүмкін.