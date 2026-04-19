Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы - 19 сәуір

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.04.2026 11:51 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 19 сәуірдегі жағдай бойынша Астана, Алматы қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 469,52 теңге, еуро – 553,75 теңге, рубль – 6,15 теңге.

Астана

Доллар бағамы

Астанада доллардың орташа сатып алу бағасы – 468 теңге, сату бағасы – 475 теңге.

Еуро бағамы

Еуроның орташа сатып алу бағасы – 553 теңге, сату бағасы – 563 теңге.

Рубль бағамы

Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 6 теңге, сату бағасы – 6,3 теңге.

Алматы

Доллар бағамы

Алматыда доллардың орташа сатып алу бағасы – 470,94 теңге, сату бағасы – 473,77 теңге.

Еуро бағамы

Еуроның орташа сатып алу бағасы – 552,92 теңге, сату бағасы – 558,45 теңге.

Рубль бағамы

Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 6,02 теңге, сату бағасы – 6,15 теңге.

Айта кетейік, көрсетілген валюталар бағамы материал дайындалған сәттегі өзекті мәлімет болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валюталарының бағамы өзгеріп отыруы мүмкін.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
18 сәуірдегі Астана мен Алматыдағы валюта бағамы
12:11, 18 сәуір 2026
11:09, 17 сәуір 2026
12:41, 28 қазан 2025
