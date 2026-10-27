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Қоғам

Астанада қар, Алматыда жаңбыр жауады: Шымкентте ауа температурасы +20°С-қа дейін көтеріледі

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"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 28, 29 және 30 қазанда Астана, Алматы және Шымкент қалаларында ауа райы қандай болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстанның елордасы мен Алматыда жаңбыр мен қар жаууы мүмкін болса, Шымкентте ауа температурасы +20°С-қа дейін көтеріледі.

Астана

  • 28 қазан: көшпелібұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман түседі. Желдің жылдамдығы – секундына 2–7 метр. Ауа температурасы түнде -1–3°С аяз, күндіз +8–10°С.
  • 29 қазан: көшпелі бұлтты. Күннің соңында жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады. Күндіз желдің жылдамдығы секундына 14 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -1–3°С, күндіз +8–10°С.
  • 30 қазан: көшпелі бұлтты. Түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Желдің жылдамдығы – секундына 7–12 метр. Ауа температурасы түнде 0, +2°С, күндіз +5–7°С.

Алматы

  • 28 қазан: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы – секундына 3–8 метр. Түнде 1–3°С үсік жүреді, күндіз ауа температурасы +10–12°С болады.
  • 29 қазан: көшпелі бұлтты. Күндіз жаңбыр жауады. Ауа температурасы түнде +1–3°С, күндіз +10–12°С.
  • 30 қазан: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 8 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +1–3°С, күндіз +12–14°С.

Шымкент

  • 28 қазан: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы – секундына 8–13 метр. Ауа температурасы түнде +3–5°С, күндіз +17–19°С.
  • 29 қазан: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 13 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +3–5°С, күндіз +16–18°С.
  • 30 қазан: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы – секундына 8–13 метр. Ауа температурасы түнде +3–5°С, күндіз +18–20°С болады.
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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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