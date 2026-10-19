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Қоғам

Алматыда күн +20 градусқа дейін жылынады, Астанада қар аралас жаңбыр жауады

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 15:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
"Қазгидромет" синоптиктері Астана, Алматы және Шымкент қалаларында 2026 жылғы 20–22 қазанда қандай ауа райы болатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы мен Шымкентте күн жылы болып, жауын-шашын күтілмейді. Ал Астанада қар аралас жаңбыр жауып, жел күшейеді.

Астана

20 қазанда күн ала бұлтты болып, түнде және таңертең жаңбыр мен қар жауады. Оңтүстік-батыстан соққан желдің бағыты солтүстік-батысқа ауысады. Жылдамдығы секундына 9–14 метр, екпіні 15–20 метрге жетеді. Түнде де, күндіз де ауа температурасы +1…+3 градус болады.

21 қазанда күн ала бұлтты болып, ара-тұра жаңбыр мен қар жауады. Солтүстік-батыстан секундына 9–14 метр жылдамдықпен жел соғады. Екпіні 15–20, кей уақытта 23 метрге дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +1…+3, күндіз +6…+8 градус болады.

22 қазанда күн ала бұлтты болып, ара-тұра жаңбыр мен қар жауады. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы секундына 9–14 метр, екпіні 15–20 метр болады. Ауа температурасы түнде +1…+3, күндіз +4…+6 градус болады.

Алматы

20 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +4…+6, күндіз +18…+20 градус болады.

21 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы секундына 3–8 метр, күндіз екпіні 12 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +3…+5, күндіз +14…+16 градус болады.

22 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы секундына 3–8 метр, күндіз екпіні 12 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +3…+5, күндіз +15…+17 градус болады.

Шымкент

20 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +8…+10, күндіз +21…+23 градус болады.

21 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +8…+10, күндіз +18…+20 градус болады.

22 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +6…+8, күндіз +18…+20 градус болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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&quot;Қазгидромет&quot; синоптиктері 2026 жылғы 20 қазанда Қазақстанда қандай ауа райы болатынын мәлімдеді. Бірқатар өңірде жаңбыр мен қар жауып, көктайғақ болады, ал түнде 7 градусқа дейін үсік күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
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