Алматы мен Шымкентте күн +32°С-қа дейін жылынады, Астанада жаңбыр жауады: 18-20 қыркүйекке арналған болжам
Астана
18 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан 9-14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +12...+14°С, күндіз +23...+25°С болады.
19 қыркүйек: көшпелі бұлтты, түнде және күннің бірінші жартысында жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан 9-14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +11...+13°С, күндіз +19...+21°С болады.
20 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 9-14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +8...+10°С, күндіз +20...+22°С болады.
Алматы
18 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 3-8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +12...+14°С, күндіз +27...+29°С болады.
19 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 3-8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +13...+15°С, күндіз +29...+31°С болады.
20 қыркүйек: көшпелі бұлтты, күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с жылдамдықпен жел соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +15...+17°С, күндіз +29...+31°С болады.
Шымкент
18 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 8-13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +16...+18°С, күндіз +30...+32°С болады.
19 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан 8-13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +16...+18°С, күндіз +30...+32°С болады.
20 қыркүйек: көшпелі бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан 8-13 м/с жылдамдықпен жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +17...+19°С, күндіз +26...+28°С болады.