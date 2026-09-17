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Қоғам

Алматы мен Шымкентте күн +32°С-қа дейін жылынады, Астанада жаңбыр жауады: 18-20 қыркүйекке арналған болжам

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 15:06 Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК синоптиктері Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша 2026 жылғы 18, 19 және 20 қыркүйекке арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

18 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан 9-14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +12...+14°С, күндіз +23...+25°С болады.

19 қыркүйек: көшпелі бұлтты, түнде және күннің бірінші жартысында жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан 9-14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +11...+13°С, күндіз +19...+21°С болады.

20 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 9-14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +8...+10°С, күндіз +20...+22°С болады.

Алматы

18 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 3-8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +12...+14°С, күндіз +27...+29°С болады.

19 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 3-8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +13...+15°С, күндіз +29...+31°С болады.

20 қыркүйек: көшпелі бұлтты, күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с жылдамдықпен жел соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +15...+17°С, күндіз +29...+31°С болады.

Шымкент

18 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 8-13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +16...+18°С, күндіз +30...+32°С болады.

19 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан 8-13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +16...+18°С, күндіз +30...+32°С болады.

20 қыркүйек: көшпелі бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан 8-13 м/с жылдамдықпен жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +17...+19°С, күндіз +26...+28°С болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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