Астана, Алматы және Шымкентте жаңбыр жауады, алайда аптап ыстық +38 градусқа дейін жетеді
Мамандардың мәліметінше, алдағы күндері үш мегаполисте жаңбыр мен найзағай күтіледі. Дегенмен, кей өңірлерде ауа температурасы +38 градусқа дейін көтеріледі.
Астанадағы ауа райы
24 шілде: құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы – 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +13...+15°C, күндіз +25...+27°C.
25 шілде: құбылмалы бұлтты, күндіз жаңбыр жауып, найзағай болады. Жел солтүстік, солтүстік-батыстан 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +15...+17°C, күндіз +27...+29°C.
26 шілде: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік, солтүстік-батыстан 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +14...+16°C, күндіз +30...+32°C.
Алматыдағы ауа райы
24 шілде: құбылмалы бұлтты, өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Батыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с, кей уақытта екпіні 13 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +29...+31°C.
25 шілде: құбылмалы бұлтты, күндіз жаңбыр жауып, найзағай болады. Жел солтүстік, солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +30...+32°C.
26 шілде: құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел солтүстік, солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +29...+31°C.
Шымкенттегі ауа райы
24 шілде: құбылмалы бұлтты, өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, екпінді жел соғады. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 8-13 м/с, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +33...+35°C.
25 шілде: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +34...+36°C.
26 шілде: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +20...+22°C, күндіз +36...+38°C.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанға аптап ыстық қайта оралатынын ескерткен болатын. Мамандардың болжамынша, 2026 жылғы 23-25 шілде аралығында еліміздің бірқатар өңірінде ауа температурасы +44°C-қа дейін көтерілсе, кей аймақтарда нөсер жаңбыр жауып, бұршақ түсуі мүмкін.