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Қоғам

Ұлттық қордың қаражатын тек қоғамға барынша пайдалы дүниеге ғана жарату керек – Президент

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 11:18 Фото: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауында Ұлттық қордың ел байлығын сақтап, арттырудағы рөлі мен келер ұрпақ алдындағы жауапкершілік туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Ұлттық қор қаражаты қазіргі және болашақ ұрпақтың игілігіне қызмет етуге тиіс екенін атап өтті.

"Ұлттық қордың ең басты мақсаты, миссиясы – ел байлығын ұқыпты ұстау және одан әрі арттыру, сондай-ақ, оны қазіргі және келешек ұрпақтың игілігіне жарату", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президенттің айтуынша, Ұлттық қор көп жылдан бері негізгі міндетін лайықты орындап, қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге зор үлес қосып келеді.

Мемлекет басшысы жас ұрпақтың болашағы үшін нақты әрі батыл қадамдарды қазірден бастау қажеттігін жеткізді.


"Өзекті мәселелерді кейінге қалдыруға болмайды. Әр мәселе өз шешімін табуға тиіс. Басты талап – осы. Кейінгі буынға өркениетті, озық, жаңарған мемлекетті аманат етуіміз керек. Бұл – біздің міндетіміз және келер ұрпақ алдындағы жауапкершілігіміз", – деді президент.
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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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