#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
455.63
507.89
5.65
Қоғам

Жолдау-2026: логистика инфрақұрылымын дамытуға баса мән беру қажет

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, ремонт дороги, ремонт трассы, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 11:24 Фото: qaj.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауында көлік-логистика инфрақұрылымын дамытуға баса мән беру қажеттігін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы логистиканы елдің өсіп-өркендеуіне ықпал ететін маңызды факторлардың бірі деп атады.

"Қазіргі таңда логистика мәселесімен барлық елдер айналысуда. Дамыған көлік логистикасы болмаса, тіпті, бүгінгі күшті ел ертең құрдымға кетеді", – деді президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев келесі жылы "Бақты – Аягөз" теміржол желісі іске қосылатынын мәлімдеді.

"Жаңа бағыттың арқасында Қытаймен арадағы жүк өткізу мүмкіндігі 20 миллион тоннаға артады", – деді мемлекет басшысы.

Сондай-ақ президент тамыз айында құрылысы басталған "Арал – Каспий" күре жолының маңызына тоқталды.

"Бұл жоба Транскаспий дәлізінің қашықтығын шамамен 1 мың шақырымға қысқартып, жүк жеткізу мерзімін үш күнге дейін азайтады", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы Үкімет осы салада қолға алынған барлық жобаның сапалы әрі уақтылы орындалуын қатаң бақылауға алатынын айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня
12:23, Бүгін
Президент Үкіметке инклюзивті білім беру инфрақұрылымын дамытуды тапсырды
Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, ремонт дороги, ремонт трассы
11:15, Бүгін
Еліміздің барлық аймағында жаппай құрылысты бастап, жандандыру қажет – Мемлекет басшысы
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог
12:10, 02 қыркүйек 2024
"Елдің игілігіне айналуы қажет" — Тоқаев мемлекеттің автокөлік өнеркәсібіне көрсетіп жатқан қолдау туралы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хамзат Чимаев заявил о готовности преследовать Шона Стрикленда в любом дивизионе
13:07, Бүгін
Хамзат Чимаев заявил о готовности преследовать Шона Стрикленда в любом дивизионе
Нападающий &quot;Барыса&quot; Алихан Омирбеков
12:51, Бүгін
"Барыс" анонсировал сегодняшний матч с минским "Динамо" в КХЛ
&quot;Туркестан-Арена&quot; - общий план на поле
12:30, Бүгін
Официально: финал Кубка Казахстана между "Ордабасы" и "Кайсаром" пройдёт в Туркестане
Чемпионат мира по борьбе
12:29, Бүгін
Жамиля Бакбергенова вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: