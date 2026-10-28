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Қоғам

Әдейі жасалған кедергілер де бар – Президент Жолдауда кәсіпорындар қандай қиындықтарға тап болатынын айтты

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 12:02 Фото: akorda.kz
Қазақстанда кәсіпкерлердің экономикалық баптар бойынша қылмыстық қудалауға тартылуына қатысты шағымдар әлі де түсіп жатыр. Сонымен қатар отандық өндірушілер, әсіресе азық-түлік саласындағы кәсіпорындар түрлі кедергілерге тап болуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 28 қазанда Қазақстан халқына Жолдауында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәлімдеді.

Президенттің айтуынша, экономикалық құқық бұзушылықтарды одан әрі қылмыссыздандыру бойынша шаралар қабылдау қажет.

Сондай-ақ кәсіпкерлерге, әсіресе шағын және орта бизнес өкілдеріне тең мүмкіндік беріп, әділ бәсекелестікке жол ашу маңызды. Алайда кей жағдайда бұл талап сақталмайды.

Мемлекет басшысы кейбір импорттық тауарлардың құны қолдан төмендетіліп, отандық өнімдердің ішкі нарыққа шығуына әдейі кедергі жасалатынын атап өтті.

"Шынын айтқанда, бұл – жемқорлық. Сондықтан осындай қитұрқы әрекеттерді тоқтату керек", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президенттің пікірінше, мұндай әрекеттер отандық компаниялар мен тауарлардың бәсекеге қабілетін әлсіретіп, ұлттық экономикаға зиян келтіреді.

"Басқаша айтсақ, бизнесті қорғау – ұлттық экономиканың дербестігін нығайту деген сөз. Ал бизнеске қолдан заңсыз тосқауыл жасау, бұл – мемлекетке қарсы жасалған қылмыс деп айтсақ артық болмас", – деді Мемлекет басшысы.

Осыған байланысты Президент кәсіпкерлерді қолдау тетіктерін жетілдіру қажеттігін айтты. Бұл жұмысты сауда бірлестіктері аясында да жүргізуге болады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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