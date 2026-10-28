Қазақстанның жабайы табиғатындағы ең көрікті жануарлардың бірі камераға түсіп қалды
Фото: Zakon.kz
Алматы мемлекеттік табиғи қорығында тау ормандарының ең айбарлы тұрғындарының бірі – марал (Cervus elaphus) камераға түсіп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 28 қазанда қорықтың Instagram парақшасында белгілі болды.
"Марал – салмағы 300 келіге дейін жететін ірі сүтқоректі жануар. Қорық аумағында ол теңіз деңгейінен 1200–3500 метр биіктікте кездеседі. Аралас және қылқан жапырақты ормандарды, сондай-ақ субальпілік және альпілік белдеулерді мекендейді", – делінген қорықтың хабарламасында.
Мамандардың айтуынша, марал аталықтарының басты ерекшелігі – үлкен тармақталған мүйіздері. Олар жыл сайын наурыз-сәуір айларында ескі мүйіздерін тастап, орнына жаңасын өсіреді. Ал аналықтарының мүйізі болмайды.
"Биік таулар мен қалың ормандарды мекендейтін марал Қазақстанның жабайы табиғатындағы ең көрікті жануарлардың бірі саналады", – деп атап өтті қорық мамандары.
Бұған дейін Көлсайда камераға түсіп қалған жабайы табиғаттың ең жүйрік жануарларының бірі туралы жазған едік. Әңгіме ақкіс жайында.
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