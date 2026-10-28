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Қоғам

Тоқаев Петр Павелді Чехияның Тәуелсіздік күнімен құттықтады

Тоқаев Петр Павелді Чехияның Тәуелсіздік күнімен құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 18:40 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Петр Павелді Чехия Республикасының Тәуелсіздік күнімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметінің хабарлауынша, Мемлекет басшысы жеделхатта Қазақстан Чехиямен өзара құрмет пен сенімге негізделген әріптестікті жоғары бағалайтынын атап өтті.

"Екі ел халықтарының игілігі үшін екіжақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға дайын екенін жеткізді", – делінген хабарламада.

Қасым-Жомарт Тоқаев Петр Павелдің мемлекеттік қызметіне толайым табыс, ал чех халқына бақ-береке тіледі.

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Айдос Қали
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Мемлекет басшысы құттықтау жеделхатында Қазақстан мен Чехия арасындағы қарым-қатынас қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Сондай-ақ екіжақты ынтымақтастықтың одан әрі нығая түсетініне сенімді екенін жеткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев Петр Павел мен барша чех халқына құт-береке тіледі.
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