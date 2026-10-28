#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+5°
$
457.09
508.42
5.67
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+5°
$
457.09
508.42
5.67
Қоғам

Тоқаев пен Ердоған келіссөз жүргізді

Тоқаев пен Ердоған келіссөз жүргізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 22:08 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы қонақжайлық танытқаны үшін Түркия Президентіне алғыс айтып, әріптесі мен барша түрік халқын ұлттық мереке – Республика күнімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметінің хабарлауынша, өз кезегінде Режеп Тайип Ердоған екі ел арасындағы сан қырлы ынтымақтастықты одан әрі тереңдете түсуге ниетті екенін растады.

Мемлекеттер басшылары мәңгі достық пен кеңейтілген стратегиялық серіктестік рухындағы екіжақты қарым-қатынастың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті.

Әңгімелесу барысында сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық ықпалдастықты нығайту перспективасына айрықша назар аударылды.

Сондай-ақ президенттер өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Алғыс айту күнімен құттықтады
09:01, 01 наурыз 2024
Тоқаев қазақстандықтарды Алғыс айту күнімен құттықтады
Мемлекет басшысы Түркия Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
09:01, 29 қазан 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев Ердоғанға құттықтау жеделхатын жолдады
Президент құттықтау жеделхатында Алар Каристің былтыр Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапары өзара ынтымақтастықты дамытуға тың серпін беріп, екі ел арасындағы саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланысты нығайтуға ықпал еткеніне тоқталған. Қасым-Жомарт Тоқаев Алар Каристің жауапты мемлекеттік қызметіне толайым табыс, ал достас эстон халқына бақ-береке тіледі.
15:01, 24 ақпан 2026
Қасым-Жомарт Тоқаев Эстония президентін құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
23:55, 28 қазан 2026
"Кайрат" одержал победу над МТК в Юношеской лиге УЕФА
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:21, 28 қазан 2026
"Барыс" на выезде обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ
Фото: ФК &quot;Насаф&quot;
22:39, 28 қазан 2026
"Насаф" уступил клубу из Кувейта в Лиге чемпионов АФК 2
Фото: КФФ
22:15, 28 қазан 2026
Лидер сборной Казахстана Куат попал в сферу интересов "Шахтёра"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: