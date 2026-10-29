Қазақстанда қалың қар мен нөсер жаңбыр жауып, -9 градусқа дейін аяз болады
Болжамға сәйкес, Қазақстанның бес өңірінде -1…-9 градусқа дейін аяз болады:
- Жамбыл облысында;
- Алматы облысында;
- Жетісу облысында;
- Түркістан облысының батысында;
- Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында.
"Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты Қазақстанның солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде және орталығында жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады. Оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында түнде қар жауады. Шығыста жауын-шашын (жаңбыр, қар) мол түседі, солтүстік пен шығыста көктайғақ болады. Елдің қалған бөлігінде антициклонның әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Республика бойынша тұман түсіп, жел күшейеді", — делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.
Сонымен қатар Қазақстанның бірқатар өңірінде өрт шығу қаупі бар.
Өрт қаупі жоғары: Маңғыстау облысында, Батыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, батысында, оңтүстігінде және шығысында, Қызылорда облысының солтүстігінде, Жамбыл облысының солтүстігінде, оңтүстігінде және шығысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, Жетісу облысының батысында, оңтүстігінде және орталығында, Алматы облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында және орталығында, Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, орталығында және тау бөктеріндегі аудандарында;
Төтенше өрт қаупі жоғары: Қызылорда, Атырау облыстарында, Ақтөбе облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында және орталығында, Қарағанды облысының батысында, Маңғыстау облысының орталығында, Ұлытау облысының батысы мен орталығында, Жетісу облысының шығысында.