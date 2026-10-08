Қазақстанда 9 қазанда тұман, екпіні күшті жел мен қар болжанып отыр
Фото: unsplash
Қазақстанда алдағы жұма, 9 қазанда, тұман, екпінді жел және жауын-шашын болады деп болжанып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарына арналған болжамында мәлімдеді.
"Солтүстік-батыс циклоны мен онымен байланысты атмосфералық фронттар Қазақстанның солтүстігі, шығысы және орталығында ауа райының тұрақсыз сипатын сақтайды. Жаңбыр жауады, шығыста жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады деп болжанып отыр. Республика бойынша жел күшейіп, тұман түседі", – делінген болжамда.
Сондай-ақ болжамға сәйкес, бірқатар өңірде өрт қаупі сақталады:
жоғары өрт қаупі — Атырау облысында, Маңғыстау облысының орталығында, Батыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстігі мен шығысында, Ақтөбе облысының шығысында, Жетісу облысының шығысында, Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында, Қостанай облысының оңтүстігінде;
аса жоғары өрт қаупі — Қызылорда облысында, Ақтөбе облысының батысы, оңтүстігі мен орталығында, Атырау облысының оңтүстігінде, Ұлытау облысының батысы, оңтүстігі мен орталығында.
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