#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
447.14
500.35
5.24
Қоғам

Қазақстанда 9 қазанда тұман, екпіні күшті жел мен қар болжанып отыр

Туман, мгла, пелена, дымка, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 17:13 Фото: unsplash
Қазақстанда алдағы жұма, 9 қазанда, тұман, екпінді жел және жауын-шашын болады деп болжанып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарына арналған болжамында мәлімдеді.

"Солтүстік-батыс циклоны мен онымен байланысты атмосфералық фронттар Қазақстанның солтүстігі, шығысы және орталығында ауа райының тұрақсыз сипатын сақтайды. Жаңбыр жауады, шығыста жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады деп болжанып отыр. Республика бойынша жел күшейіп, тұман түседі", – делінген болжамда.

Сондай-ақ болжамға сәйкес, бірқатар өңірде өрт қаупі сақталады:

жоғары өрт қаупі — Атырау облысында, Маңғыстау облысының орталығында, Батыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстігі мен шығысында, Ақтөбе облысының шығысында, Жетісу облысының шығысында, Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында, Қостанай облысының оңтүстігінде;

аса жоғары өрт қаупі — Қызылорда облысында, Ақтөбе облысының батысы, оңтүстігі мен орталығында, Атырау облысының оңтүстігінде, Ұлытау облысының батысы, оңтүстігі мен орталығында.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Үсік жүреді, ауа райы болжамы, Қазақстан, 14 қазан
17:59, 13 қазан 2025
Қазақстанда 14 қазанда қар аралас жаңбыр жауып, үсік жүреді деп болжанады
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
18:35, 30 қыркүйек 2026
Қазақстанда 1 қазанда жаңбыр жауып, екпіні күті жел соғып, тұман түседі
Қар, ауа райы болжамы, 29 қазан, Қазақстан, дауылды ескерту
18:18, 28 қазан 2025
Қар жауып, қатты жел тұрады. "Қазгидромет" 29 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Барроуз - Нуриков
17:37, Бүгін
Супер реванш за поражение в Астане на ЧМ: Барроуз выступит против Нурикова в лиге RAF
Майкл Веккионе
17:26, Бүгін
Ушедший из "Барыса" Веккионе рассказал, почему клуб в прошлом сезоне не попал в плей-офф
ФИА обязала команды использовать системы охлаждения пилотов на Гран-при Сингапура
17:14, Бүгін
ФИА обязала команды использовать системы охлаждения пилотов на Гран-при Сингапура
Вышедший в Премьер-лигу &quot;Шахтёр&quot; продолжает свою серию без поражений в Первой лиге
16:56, Бүгін
Вышедший в Премьер-лигу "Шахтёр" добыл очередную победу в Первой лиге
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: