#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+4°
$
453.71
505.8
5.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+4°
$
453.71
505.8
5.63
Қоғам

Астанадағы автобус қатысқан ауыр жол апаты кезінде зардап шеккен қыздың жағдайы белгілі болды

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 22:59 Фото: akorda.kz
Астанада автобус қатысқан жол апатынан зардап шеккен қыздың жағдайы ауыр, бірақ тұрақты. Оған қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Зардап шеккен қыздың жағдайы туралы 2026 жылғы 29 қазанда Астана қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Қоғамдық көлік қатысқан жол апатынан зардап шеккен қызға қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Қазіргі уақытта науқастың жағдайы ауыр, бірақ тұрақты", – деп хабарлады елорданың Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Zakon.kz редакциясына.

Оқиға туралы ақпарат әлеуметтік желілерде тез тарады. Куәгерлер апат орнынан түсірілген кадрларды жариялап, жедел жәрдем зардап шеккен қызды өте ауыр жағдайда алып кеткенін жазды.

Құқық қорғау органдарының мәліметінше, IVECO маркалы маршруттық автобус жүргізушісі Байтұрсынов көшесімен келе жатқанда, белгіленбеген жерден адам кенеттен жолға жүгіріп шыққан. Одан да ауыр зардаптардың алдын алу үшін жүргізуші шұғыл тежеуге мәжбүр болған.

Күрт тежеу салдарынан автобустың ішіндегі адамдар да жарақат алған. Оқиға кезінде екі жолаушы мен жаяу жүргінші медициналық мекемеге жеткізілді.

Қазір полицейлер оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр. Осы дерек бойынша ресми тексеру жүргізіліп, оның нәтижесінде құқықтық баға беріледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
18:45, 29 қазан 2026
Атыраудағы жарылыс кезінде зардап шеккен адамның жағдайы белгілі болды
Аурухана, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, жол апаты, автобус, зардап шеккендер
19:57, 16 қаңтар 2026
Маңғыстауда апатқа ұшыраған жолаушы толы автобус: зардап шеккендердің жағдайы туралы не белгілі
жол апаты
13:00, 23 желтоқсан 2023
Алматыда автобус адамдарды қағып кетті: жүргізуші мен зардап шеккендердің жағдайы белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Матч &quot;Семей&quot; - &quot;Барселона&quot; в Лиге чемпионов
01:09, 30 қазан 2026
"Семей" крупно проиграл "Барселоне" в футзальной Лиге чемпионов
Фото: КФФ
00:47, 30 қазан 2026
Сборная Казахстана по футболу сыграет товарищеский матч перед Лигой наций УЕФА
Фото: ATP
00:27, 30 қазан 2026
Александр Зверев вышел в четвертьфинал престижного турнира ATP-500 в Вене
Фото: WTA
23:37, 29 қазан 2026
"Он ещё слишком мал, если и поедет на турниры, то в следующем году": Рыбакина - о собаке
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: