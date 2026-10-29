Астанадағы автобус қатысқан ауыр жол апаты кезінде зардап шеккен қыздың жағдайы белгілі болды
Зардап шеккен қыздың жағдайы туралы 2026 жылғы 29 қазанда Астана қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі мәлімдеді.
"Қоғамдық көлік қатысқан жол апатынан зардап шеккен қызға қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Қазіргі уақытта науқастың жағдайы ауыр, бірақ тұрақты", – деп хабарлады елорданың Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Zakon.kz редакциясына.
Оқиға туралы ақпарат әлеуметтік желілерде тез тарады. Куәгерлер апат орнынан түсірілген кадрларды жариялап, жедел жәрдем зардап шеккен қызды өте ауыр жағдайда алып кеткенін жазды.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, IVECO маркалы маршруттық автобус жүргізушісі Байтұрсынов көшесімен келе жатқанда, белгіленбеген жерден адам кенеттен жолға жүгіріп шыққан. Одан да ауыр зардаптардың алдын алу үшін жүргізуші шұғыл тежеуге мәжбүр болған.
Күрт тежеу салдарынан автобустың ішіндегі адамдар да жарақат алған. Оқиға кезінде екі жолаушы мен жаяу жүргінші медициналық мекемеге жеткізілді.
Қазір полицейлер оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр. Осы дерек бойынша ресми тексеру жүргізіліп, оның нәтижесінде құқықтық баға беріледі.