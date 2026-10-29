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Қоғам

Түркі әлемінің әуені мен Димаштың өнері: Тоқаев Түркияда концерт тамашалады

ТМҰ-ға мүше елдер басшылары түркі әлемі өнер шеберлерінің концертін тамашалады, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2026 00:43 Сурет: akorda.kz
ТМҰ-ға мүше елдер басшылары түркі әлемі өнер шеберлерінің концертін тамашалады, деп хабарлайды Zakon.kz Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Концертте "Түркі әлемі" ансамблі мен Түркия Республикасы Президенттік симфониялық оркестрі Ұйымға мүше елдердің ең таңдаулы музыкалық шығармаларын орындады.

Құрметті қонақтар түркі халықтарының ұлттық билерін тамашалады.

ТМҰ-ға мүше елдер басшылары түркі әлемі өнер шеберлерінің концертін тамашалады, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2026 00:43

Сурет: akorda.kz

Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2026 00:43

Сурет: akorda.kz

Сондай-ақ іс-шара аясында түркиялық танымал әнші Кырач пен Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайберген өнер көрсетті.

Димаш Құдайберген, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2026 00:43

Сурет: akorda.kz

Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің басшыларымен бірге астаналық "Бештепе" саябағындағы Түркі әлемі аллеясын ашқанын хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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