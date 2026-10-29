Түркі әлемінің әуені мен Димаштың өнері: Тоқаев Түркияда концерт тамашалады
Сурет: akorda.kz
ТМҰ-ға мүше елдер басшылары түркі әлемі өнер шеберлерінің концертін тамашалады, деп хабарлайды Zakon.kz Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Концертте "Түркі әлемі" ансамблі мен Түркия Республикасы Президенттік симфониялық оркестрі Ұйымға мүше елдердің ең таңдаулы музыкалық шығармаларын орындады.
Құрметті қонақтар түркі халықтарының ұлттық билерін тамашалады.
Сондай-ақ іс-шара аясында түркиялық танымал әнші Кырач пен Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайберген өнер көрсетті.
Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің басшыларымен бірге астаналық "Бештепе" саябағындағы Түркі әлемі аллеясын ашқанын хабарлаған едік.
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