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Қоғам

Алматы мен облысты байланыстыратын №237 автобус бағытының қозғалыс схемасы өзгереді

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2026 11:17 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 1 қарашада Алматыдағы №237 маңызды әрі сұранысқа ие автобус бағытының қозғалыс схемасы өзгереді. Оның соңғы аялдамалары – Алматыдағы №7 қалалық аурухана мен Алматы облысындағы Қаратөбе ауылы, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған жол жөндеу жұмыстары себеп болған.

"Облыстық маңызы бар "Алмалыбақ (КИЗ) – Жетісу" – "Алматы-1 – Шамалған станциясы – Ұзынағаш" автожолының Ұлан және Көлді ауылдары арасындағы учаскесінде күрделі жөндеу аясында асфальтбетон жабыны төселіп жатыр. Жұмыстар қоғамдық көліктің жүруіне мүмкіндік бермейді. Осыған байланысты 1 қараша күні сағат 08:00-ден 20:00-ге дейін №237 автобус бағытының қозғалыс схемасы уақытша өзгереді", – деп хабарлады бүгін, 30 қазанда Алматының Көлік холдингі.

Ұсынылған ақпаратқа сәйкес, №237 автобус мына бағыттармен жүреді:

Солтүстік бағытта: Сұлуcай көшесі – Достық көшесі – Ұлан ауылы арқылы өту – М-36 тасжолы – көпірден түсу – Сорбұлақ трактісі – Шобалов көшесі – әрі қарай бұрынғы бағыт бойынша.

Кері бағытта: Шобалов көшесі – Сорбұлақ трактісі – көпірге шығу – М-36 тасжолы – Достық көшесі – Сұлуcай көшесі – әрі қарай бұрынғы бағыт бойынша.

Бұған дейін Алматыда автобус қозғалысы кестесінің өзгеруіне қатысты түсініктеме беріліп, жолаушыларға ескерту жасалған болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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