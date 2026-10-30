"Самұрық-Энерго" компаниясының жаңа басшысы тағайындалды
Сурет: Telegram/samrukkazynaofficial
2013 жылдан бері "Самұрық-Қазына" АҚ компаниялар тобында жұмыс істеп келе жатқан Аңсар Айдаров "Самұрық-Энерго" АҚ басқарма төрағасы болып тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 30 қазанда белгілі болды.
""Самұрық-Қазына" АҚ басқармасының шешімімен Аңсар Айдаров "Самұрық-Энерго" АҚ басқарма төрағасы болып тағайындалды. "Самұрық-Қазына" АҚ басқарма төрағасы Нұрлан Жақұпов компания ұжымына жаңа басшыны таныстырып, жұмыс кеңесін өткізді", – делінген жұма күні "Самұрық-Қазына" Telegram-арнасында жарияланған хабарламада.
Жиын барысында Нұрлан Жақұпов негізгі инвестициялық жобаларды іске асыру мерзімдерін қатаң сақтаудың маңызын атап өтіп, электр станцияларын уақытылы пайдалануға беруді тапсырды.
Аңсар Айдаров 2013 жылдан бері "Самұрық-Қазына" АҚ компаниялар тобында жұмыс істейді. Бұған дейін "Энергия Семиречья" ЖШС бас директоры, Жобалық кеңсенің жетекшісі және "Самұрық-Энерго" АҚ инвестициялар жөніндегі бас директоры қызметтерін атқарған.
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