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Қоғам

Елжас Өтіншіев "ҚТЖ" ҰК" АҚ басқарма төрағасы болып тағайындалды

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясына жаңа басшы тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 09:25 Сурет: "Самұрық-Қазына" АҚ баспасөз қызметі
2026 жылғы 20 шілдеде "Самұрық-Қазына" АҚ басқармасының шешімімен Елжас Өтіншіев "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" АҚ басқарма төрағасы болып тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елжас Өтіншіев Мәскеу физика-техникалық институтының "Жалпы және қолданбалы физика" мамандығы бойынша бакалавриат және магистратура бағдарламаларын тәмамдаған.

Еңбек жолын 2007 жылы Ernst & Young компаниясының Мәскеудегі кеңсесінде бизнесті бағалау және мәмілелерді сүйемелдеу департаментінің кеңесшісі ретінде бастаған.

  • 2009–2019 жылдары "Самұрық-Қазына" АҚ мен оның еншілес компанияларында қызмет атқарған.
  • 2021–2023 жылдары KIDF ұйымында басшылық қызметтерде болып, инвестициялық портфельді басқару бағытына жетекшілік еткен.
  • 2023 жылғы сәуірден бастап осы уақытқа дейін "Самұрық-Қазына" АҚ стратегия және активтерді басқару жөніндегі басқарушы директоры – басқарма мүшесі қызметін атқарды. Бұл лауазымда қордың мұнай-газ, теміржол, тау-кен және басқа да салалардағы портфельдік компанияларын басқаруға жауапты болды.
  • 2024 жылғы ақпаннан бері "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" АҚ директорлар кеңесінің мүшесі.
  • 2023 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградасы – "Ерен еңбегі үшін" медалімен марапатталған.

Еске салайық, 8 шілдеде Талғат Алдыбергеновтің "ҚТЖ" ҰК" АҚ басқарма төрағасы қызметінен кеткені белгілі болды. Кейін бұл қызметті уақытша Бауыржан Ұрынбасаров атқарған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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