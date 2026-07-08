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Қоғам

Талғат Алдыбергенов "Қазақстан темір жолы" басқарма төрағасы қызметінен кетті

Талғат Алдыбергенов «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ басқарма төрағасы қызметінен кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.07.2026 09:58 Сурет: «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ баспасөз қызметі
Талғат Алдыбергенов "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" АҚ (ҚТЖ) басқарма төрағасы қызметінен кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 8 шілдеде "Самұрық-Қазына" қорының баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Жалғыз акционердің шешімімен "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" АҚ басқарма төрағасы Талғат Сағиұлы Алдыбергеновтің өкілеттігі тоқтатылды", – делінген қордың ресми Telegram-арнасында жарияланған хабарламада.

Талғат Алдыбергенов 1970 жылғы 10 сәуірде Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Алматы теміржол инженерлері институтын және Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясын тәмамдаған.

Еңбек жолын Батыс Қазақстан темір жолының Қазақстан станциясында тауар кассирі болып бастаған. Кейін Орал станциясы бастығының орынбасары, Орал бөлімшесінің жүк және коммерциялық жұмыс бөлімінің бастығының орынбасары, Батыс Қазақстан темір жолының жолдық коммерциялық ревизоры қызметтерін атқарды.

Сондай-ақ 1998 жылы "Желдорэкспедиция" мемлекеттік кәсіпорны Ақтөбе филиалы директорының бірінші орынбасары, "ҚТЖ" РМК-ның "Фирмалық көлік қызметі орталығы" мемлекеттік кәсіпорны Ақтөбе филиалының директоры, "ҚТЖ – Қазтранссервис" мемлекеттік кәсіпорнының директоры, "ҚазМұнайГаз" сауда үйі" ЖАҚ Көліктік логистика департаментінің директоры, "Кедентранссервис" АҚ президенті (2008), бірқатар көлік компанияларының басқарма төрағасы, "Каспий" тауар биржасы" АҚ президентінің кеңесшісі, сондай-ақ "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ басқарма төрағасының орынбасары (2024 жылғы маусым – 2025 жылғы шілде) қызметтерін атқарған.

Талғат Алдыбергенов "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ басқарма төрағасы қызметіне 2025 жылғы шілдеде тағайындалған болатын.

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Президентке ұлттық компания қызметінің нәтижелері туралы мәлімет берілді. Талғат Алдыбергеновтің айтуынша, биылғы бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша эксплуатациялық жүк айналымы 8,6 пайызға ұлғайған. Транзит тасымалының көлемі 14,6 миллион тоннаға жеткен. Қасым-Жомарт Тоқаевқа трансұлттық теміржол дәлізін қалыптастыру үшін 1700 шақырымнан астам жаңа желі салынып, 3 мың шақырым жол жаңғыртылып жатқаны туралы баяндалды. Биыл Достық-Мойынты учаскесіндегі жолдың екінші бөлігі және Алматы бекетін айналып өтетін темір жол желісінің құрылысы аяқталады. Дарбаза – Мақтаарал жобасын іске асыру жалғасуда. Бақты – Аягөз және Қызылжар – Мойынты желілерінің құрылысы басталды. Мемлекет басшысына терминал желілерін кеңейту жұмыстары жүргізіліп жатқаны жөнінде мәлімет берілді. Қазақстанның Қытай, Ресей, Мажарстан, Беларусь, Әзербайжан және Грузия сияқты елдердің жүк жиналатын негізгі орталықтарымен қарым-қатынас жасауы логистиканы оңтайландырып, Шығыс – Батыс және Солтүстік – Оңтүстік бағыттарындағы тасымалдың тиімділігін арттырады. Кездесуде цифрландыру мәселесіне айрықша назар аударылды. Әлемдік деңгейдегі инновацияның көшбасшыларымен бірлесіп, теміржол көлігінің сапасын жақсарту және қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстары қолға алынған. Транскаспий халықаралық көлік дәлізіндегі транзиттік декларациялауды автоматтандыру логистикалық операциялардың ашықтығын қамтамасыз етіп, жүкті жеткізу мерзімін жеделдетті. Декларацияны ресімдеу уақыты 8 сағаттан 30 минутқа дейін қысқарды. Мемлекет басшысы Қазақстанның транзит әлеуетін және экономикасын дамытуда компания үлкен рөл атқаратынын атап өтіп, көлік инфрақұрылымын одан әрі жаңғыртудың маңызына тоқталды.
11:49, 31 шілде 2025
Мемлекет басшысы "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ басқарма төрағасын қабылдады
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