#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Қазақстан жер қойнауын төрт жыл заңсыз пайдаланғандар мемлекетке 2 млрд теңгеден астам шығын келтірді

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.07.2026 10:27 Фото: pexels
Қарағанды облысының мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы темір кенін заңсыз өндірудің көпжылдық схемасын әшкереледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу барысында облыстағы кәсіпорындардың бірі төрт жыл бойы лицензиясыз темір кенін заңсыз өндіріп, оны шетелге экспорттап келгені анықталды.

Соның салдарынан мемлекетке 2 млрд теңгеден астам шығын келтірілген.

"Іс бойынша үш күдікті қамауға алынды. Құны 360 млн теңгеден асатын мүлікке тыйым салынды", – делінген Қарағанды облысы прокуратурасының 2026 жылғы 8 шілдедегі ресми хабарламасында.

Нәтижесінде Қарағанды облысы Шет аудандық соты үш айыпталушыны жер қойнауын заңсыз пайдаланғаны үшін кінәлі деп танып, әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айырды.

Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарағанды облысының прокуратурасы 2 жыл бойы әділдік іздеп келген кәсіпкердің құқығын қалпына келтірді
09:27, 15 тамыз 2024
Қарағанды облысының прокуратурасы 2 жыл бойы әділдік іздеп келген кәсіпкердің құқығын қалпына келтірді
Жер қойнауын пайдалану саласындағы тексеріс нәтижелері туралы
11:21, 26 қаңтар 2024
Жер қойнауын пайдаланушылар мемлекетке 400 миллион теңге қарыз
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
10:04, 03 ақпан 2026
Қазақстанның табиғи байлықтары заңсыз шетелге шығарылған: мемлекет 2 млрд теңгеден астам шығынға ұшырады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Джокович сфотографировался с Нурланулы
12:46, Бүгін
"Когда твой спарринг-партнёр GOAT": Нурланулы потренировался с Джоковичем на "Уимблдоне"
Шавкат Рахмонов
12:33, Бүгін
Появилось видео упорной работы Шавката Рахмонова над травмированным коленом
Александр Кудрявцев
12:31, Бүгін
Тренер сборной Казахстана Кудрявцев может возобновить игровую карьеру
&quot;Елимай&quot; готовится к подписанию колумбийского форварда из чемпионата Словении Мурильо
12:14, Бүгін
"Елимай" готовится к подписанию колумбийского форварда из чемпионата Словении Мурильо
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: