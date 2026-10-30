Қазақстанда қараша жаңбыр, қар және көктайғақпен басталады
Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 31 қазан, 1 және 2 қараша күндеріне арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Метеорологтердің мәліметінше, аталған күндері Қазақстан аумағының басым бөлігінде солтүстік-батыс циклоны мен онымен байланысты атмосфералық фронттардың әсерінен ауа райы тұрақсыз болады.
Жаңбыр мен қар жауады. Елдің солтүстігі мен шығысында көктайғақ болады.
"Антициклон сілемінің әсерінен Қазақстанның батысы мен солтүстік-батысында ғана жауын-шашынсыз ауа райы сақталады", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Республика бойынша жел күшейеді. Оңтүстікте күндіз шаңды дауыл соғады.
Бұдан бөлек, түнде және таңертең елдің солтүстігінде, шығысында, оңтүстігі мен оңтүстік-шығысындағы таулы аудандарда тұман түседі.
Айта кетейік, республика бойынша ауа температурасы айтарлықтай өзгермейді.
Сондай-ақ 2026 жылғы 30 қазанда Қазақстанның бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланғанын жазған едік.
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