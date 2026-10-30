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Қоғам

Қазақстанда қараша жаңбыр, қар және көктайғақпен басталады

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2026 12:03 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 31 қазан, 1 және 2 қараша күндеріне арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтердің мәліметінше, аталған күндері Қазақстан аумағының басым бөлігінде солтүстік-батыс циклоны мен онымен байланысты атмосфералық фронттардың әсерінен ауа райы тұрақсыз болады.

Жаңбыр мен қар жауады. Елдің солтүстігі мен шығысында көктайғақ болады.

"Антициклон сілемінің әсерінен Қазақстанның батысы мен солтүстік-батысында ғана жауын-шашынсыз ауа райы сақталады", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Республика бойынша жел күшейеді. Оңтүстікте күндіз шаңды дауыл соғады.

Бұдан бөлек, түнде және таңертең елдің солтүстігінде, шығысында, оңтүстігі мен оңтүстік-шығысындағы таулы аудандарда тұман түседі.

Айта кетейік, республика бойынша ауа температурасы айтарлықтай өзгермейді.

Сондай-ақ 2026 жылғы 30 қазанда Қазақстанның бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланғанын жазған едік.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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