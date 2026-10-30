Тұңғиықтан 45 метр биіктікте: Қазақстанда тоғыз жылда салынған бірегей көпір ашылды
Сонымен қатар "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ баспасөз қызметінің мәліметінше, Өскемен – Алтай – Үлкен Нарын – Катонқарағай – Рахман қайнары республикалық автожолының 28 шақырымын реконструкциялау жұмыстарының негізгі кезеңі аяқталды.
Жаңа бағыттағы басты инженерлік нысан – ұзындығы 175 метр болатын Пихтовка өзені арқылы өтетін көпір.
"Көпірдің тау бедерінен биіктігі 45 метрге дейін жетеді. Құрылым жеті аралықтан және 79 темірбетон арқалық орнатылған сегіз тіректен тұрады", – деп хабарлады "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ.
Құрылыс жұмыстары күрделі таулы-геологиялық жағдайда жүргізіліп, стандарттан тыс инженерлік шешімдерді қажет етті. Атап айтқанда, көпір тау бедерінің ерекшеліктері ескеріліп, иілген траектория бойынша салынды.
Осынов асуы ұзақ жылдар бойы республикалық жол желісіндегі ең күрделі учаскелердің бірі болып келді. Тік бұрылыстар, ұзақ өрлеулер, қарлы боран мен көктайғақ, әсіресе қыс мезгілінде, көлік қозғалысын едәуір қиындататын.
Пихтовка өзені арқылы өтетін көпір мен Осынов асуын айналып өтетін жолдың құрылысы шамамен тоғыз жылға созылды. Жоба іс жүзінде 2017 жылы басталған. Осы уақыт ішінде құрылыс бірнеше рет тоқтап, мердігерлер ауысты, күрделі инженерлік-геологиялық мәселелер шешілді.
Бұған дейін Алматыда жүздеген гимнастқа арналған ірі орталық салынатыны хабарланған болатын.