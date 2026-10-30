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Қаржы

30 қазандағы сауда-саттықта доллар бағамы тағы да өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2026 15:49 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 30 қазанда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 453,87 теңгені құрады. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 0,27 теңгеге жоғары.

Рубль бағамы 0,01 теңгеге төмендеп, 5,63 теңге болды.

Қытай юанінің күндізгі сауда-саттықтағы бағамы 68,21 теңгені құрады (+0,005).

Айырбастау пункттерінде долларды 452,8–454,7 теңгеден, еуроны 504–508 теңгеден, рубльді 5,36–5,47 теңгеден сатып алып, сатып жатыр.

30 қазанда әлемдік биржаларда мұнай бағасы да өсіп жатыр.

ICE Futures электрондық сауда-саттығында Brent маркалы мұнайдың қаңтар айындағы фьючерстері 1,92%-ға қымбаттап, барреліне 112,93 долларға жетті.

Ал NYMEX электрондық сауда-саттығында WTI маркалы мұнайдың желтоқсан айындағы фьючерстері 1,81%-ға өсіп, барреліне 103,95 доллар болды.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 453,71 теңге, еуроны 505,8 теңге, рубльді 5,63 теңге деңгейінде белгіледі.

Қазақстандық айырбастау пункттерінде 30 қазан күні түске дейін шетел валюталарының қандай бағамен сатылып, сатып алынғанын мына жерден көруге болады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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