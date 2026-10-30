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Қаржы

30 қазандағы доллар, еуро және рубль бағамы: үш қаладағы айырбас курсы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2026 11:29 Фото: Zakon.kz
Материалда 2026 жылғы 30 қазан күнінің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа бағамын ұсынады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 453,71 теңге, еуро – 505,8 теңге, рубль – 5,63 теңге.

Астана

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 449 теңге, сату бағамы – 456 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 501 теңге, сату бағамы – 511 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,3 теңге, сату бағамы – 5,5 теңге.

Алматы

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,7 теңге, сату бағамы – 454,7 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 503 теңге, сату бағамы – 507 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,33 теңге, сату бағамы – 5,47 теңге.

Шымкент

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 453,2 теңге, сату бағамы – 454,3 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 505,3 теңге, сату бағамы – 509,5 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,33 теңге, сату бағамы – 5,43 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәліметтерге сәйкес келеді. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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