30 қазандағы доллар, еуро және рубль бағамы: үш қаладағы айырбас курсы
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 453,71 теңге, еуро – 505,8 теңге, рубль – 5,63 теңге.
Астана
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 449 теңге, сату бағамы – 456 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 501 теңге, сату бағамы – 511 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,3 теңге, сату бағамы – 5,5 теңге.
Алматы
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,7 теңге, сату бағамы – 454,7 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 503 теңге, сату бағамы – 507 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,33 теңге, сату бағамы – 5,47 теңге.
Шымкент
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 453,2 теңге, сату бағамы – 454,3 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 505,3 теңге, сату бағамы – 509,5 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,33 теңге, сату бағамы – 5,43 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәліметтерге сәйкес келеді. Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.