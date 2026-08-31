Қазақстанның үш қаласындағы доллар, еуро және рубль бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша:
доллар – 464,77 теңге;
еуро – 541,36 теңге;
рубль – 5,41 теңге.
Астана
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 460 теңге, сату бағамы – 467 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 533 теңге, сату бағамы – 543 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,13 теңге, сату бағамы – 5,33 теңге.
Алматы
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 461,8 теңге, сату бағамы – 464 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 534,5 теңге, сату бағамы – 539,5 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,16 теңге, сату бағамы – 5,30 теңге.
Шымкент
Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 462,5 теңге, сату бағамы – 464,6 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 535,6 теңге, сату бағамы – 540,5 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,19 теңге, сату бағамы – 5,28 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.