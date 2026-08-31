#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
464.77
541.36
5.41
Қаржы

Қазақстанның үш қаласындағы доллар, еуро және рубль бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 11:50 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 31 тамызда күннің алғашқы жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу-сату бағамын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша:

доллар – 464,77 теңге;

еуро – 541,36 теңге;

рубль – 5,41 теңге.

Астана

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 460 теңге, сату бағамы – 467 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 533 теңге, сату бағамы – 543 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,13 теңге, сату бағамы – 5,33 теңге.

Алматы

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 461,8 теңге, сату бағамы – 464 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 534,5 теңге, сату бағамы – 539,5 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,16 теңге, сату бағамы – 5,30 теңге.

Шымкент

Ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 462,5 теңге, сату бағамы – 464,6 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 535,6 теңге, сату бағамы – 540,5 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,19 теңге, сату бағамы – 5,28 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
13:34, Бүгін
Доллар бағамы қатты өзгереді: Ұлттық банк жыл соңына дейінгі болжаммен бөлісті
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:19, 07 тамыз 2026
7 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
11:15, 26 тамыз 2026
Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тайс Томпсон атакует ворота &quot;Адмирала&quot; на турнире имени Пучкова
14:06, Бүгін
"Наша цель – плей-офф": нападающий "Барыса" Томпсон рассказал о готовности команды
Эпизод матча &quot;Кайсара&quot; в КПЛ
13:45, Бүгін
Вальдеса и Сержиньо назвали кандидатами на пост главного тренера "Кайсара"
Елена Рыбакина в матче на турнире в Цинциннати
13:29, Бүгін
Призрачный шанс: прогноз матча Рыбакина – Фродин на старте US Open
XXVII Open Internacional de Sants - Ciutat de Barcelona
13:10, Бүгін
Казахстанский шахматист Сауат Нургалиев выиграл "серебро" турнира в Испании
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: