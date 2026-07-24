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Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қаншадан саудаланып жатыр

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.07.2026 11:22 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 24 шілде күні күннің бірінші жартысындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа бағамын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:

АҚШ доллары – 465,74 теңге;

Еуро – 531,08 теңге;

Ресей рублі – 5,92 теңге.

Астана

АҚШ доллары

сатып алу – 470 теңге;

сату – 477 теңге.

Еуро

сатып алу – 532 теңге;

сату – 542 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,50 теңге;

сату – 6 теңге.

Алматы

АҚШ доллары

сатып алу – 472,3 теңге;

сату – 476 теңге.

Еуро

сатып алу – 537,6 теңге;

сату – 543,5 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,66 теңге;

сату – 5,81 теңге.

Шымкент

АҚШ доллары

сатып алу – 473,2 теңге;

сату – 475,8 теңге.

Еуро

сатып алу – 536 теңге;

сату – 542,8 теңге.

Ресей рублі

сатып алу – 5,68 теңге;

сату – 5,75 теңге.

Айта кетейік, айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы материал жарияланған сәттегі деректерге негізделген. Валюта нарығындағы өзгерістерге байланысты бағам күн ішінде құбылуы мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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