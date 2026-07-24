Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қаншадан саудаланып жатыр
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес:
АҚШ доллары – 465,74 теңге;
Еуро – 531,08 теңге;
Ресей рублі – 5,92 теңге.
Астана
АҚШ доллары
сатып алу – 470 теңге;
сату – 477 теңге.
Еуро
сатып алу – 532 теңге;
сату – 542 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,50 теңге;
сату – 6 теңге.
Алматы
АҚШ доллары
сатып алу – 472,3 теңге;
сату – 476 теңге.
Еуро
сатып алу – 537,6 теңге;
сату – 543,5 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,66 теңге;
сату – 5,81 теңге.
Шымкент
АҚШ доллары
сатып алу – 473,2 теңге;
сату – 475,8 теңге.
Еуро
сатып алу – 536 теңге;
сату – 542,8 теңге.
Ресей рублі
сатып алу – 5,68 теңге;
сату – 5,75 теңге.
Айта кетейік, айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы материал жарияланған сәттегі деректерге негізделген. Валюта нарығындағы өзгерістерге байланысты бағам күн ішінде құбылуы мүмкін.