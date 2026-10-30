#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
453.71
505.8
5.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
453.71
505.8
5.63
Қоғам

Тоқаев Ресейге Түркі мемлекеттері ұйымына бақылаушы ретінде қосылуды ұсынды

Түркі мемлекеттері ұйымы, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2026 14:25 Сурет: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының (ТМҰ) 13-саммитінде Ресейдің ұйымға қосылу мүмкіндігі туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы ынтымақтастықты одан әрі нығайту үшін "Түркі мемлекеттері ұйымы +" форматын пайдаланудың маңызын атап өтті.

"Ұйымымыздың беделін арттыру мақсатында Ресейдің ниетіне оң көзқарас танытып, оған осы форматқа қосылуды немесе ТМҰ қызметіне бақылаушы ретінде қатысуды ұсыну дұрыс әрі әділ шешім болар еді. Ірі держава саналатын Ресей түркі әлемімен ғасырлар бойы тығыз байланыс орнатып келеді. Бұл елдің аумағында көптеген түркі халықтарының өкілдері тарихи тұрғыда өмір сүреді. Қазір Ресей "Алтай – түркі өркениетінің бесігі" жобасын ілгерілетіп жатыр. Қазақстан бұл бастаманы қолдайды. Орыс тіліндегі көптеген сөздің түп-төркіні түркі тілдерінен шыққан. Жалпы, Ресей түркі мемлекеттерінің, яғни біздің ұйымның құрамына кірсе, бұл барлық мемлекетімізге пайдалы болар еді", – деді Президент.

Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев сөзінде 2027 жылы Қазақстанда іскерлік форум өткізуді ұсынды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Тоқаев: Түркі мемлекеттері ұйымы әскери одаққа айналмауы керек
14:38, Бүгін
Тоқаев: Түркі мемлекеттері ұйымы әскери одаққа айналмауы керек
Қазақстан ресми түрде Түркі мемлекеттері ұйымына төрағалық етеді
12:46, 03 қараша 2023
Тоқаев: Қазақстан ресми түрде Түркі мемлекеттері ұйымына төрағалық етеді
Түркі мемлекеттері ұйымының мерейтойлық саммиті, Қазақстан, Түркия, Әзербайжан, Түрікменстан, Өзбекстан, Қырғызстан
14:11, 03 қараша 2023
Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымына төрағалық ету кезінде Қазақстан қандай мәселелерге басымдық беретінін айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана завоевала десять медалей на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука
17:12, Бүгін
Сборная Казахстана завоевала десять медалей на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука
Дзюдо
16:42, Бүгін
Жалгас Кайролла победил кыргыза и будет бороться за "бронзу" топ-турнира по дзюдо
Чемпионат мира по борьбе
16:41, Бүгін
Серебряный призёр ЧМ-2025 не пустил Асыла Айтакына в финал ЧМ-2026
Андрей Карпович обратился к болельщикам после ухода из &quot;Елимая&quot;
16:25, Бүгін
Андрей Карпович обратился к болельщикам после ухода из "Елимая"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: