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Қоғам

Астанада түнде -3 градусқа дейін аяз болады: Алматы мен Шымкентте күн райы қандай

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2026 15:25 Фото: Zakon.kz
Алдағы демалыс күндері, яғни сенбі, жексенбі және дүйсенбіде Астана, Алматы және Шымкент қалаларында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Елордада түнде -3°С-қа дейін аяз болса, еліміздің екі ірі мегаполисінде ауа температурасы нөлден жоғары болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі 2026 жылғы 31 қазан мен 1-2 қарашаға арналған жаңартылған ауа райы болжамында мәлімдеді.

Астанадағы ауа райы болжамы

  • 31 қазан: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел батыстан соғады, түнде 3-8, күндіз 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде -1...-3°С, күндіз +9...+11°С.
  • 1 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел батыстан соғады, түнде 2-7, күндіз 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде -1...-3°С, күндіз +9...+11°С.
  • 2 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде +1...+3°С, күндіз +6...+8°С.

Алматыдағы ауа райы болжамы

  • 31 қазан: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан оңтүстік-батысқа ауысады, жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +1...+3°С, күндіз +12...+14°С.
  • 1 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан соғады, жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +1...+3°С, күндіз +12...+14°С.
  • 2 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан, шығыстан соғады, жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +2...+4°С, күндіз +14...+16°С.

Шымкенттегі ауа райы болжамы

  • 31 қазан: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан соғады, жылдамдығы 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде +5...+7°С, күндіз +20...+22°С.
  • 1-2 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан соғады, жылдамдығы 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде +6...+8°С, күндіз +20...+22°С.
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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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