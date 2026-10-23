Астана, Алматы және Шымкентте мерекелік демалыс күндеріне ауа райы қандай болады
Астана
24 қазан: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан соғады, түнде 2-7, күндіз 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде -5...-7°С, күндіз +2...+4°С.
25 қазан: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 7-12 м/с жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде -3...-5°С, күндіз +6...+8°С.
26 қазан: құбылмалы бұлтты, күндіз аздаған жаңбыр жауады. Жел батыстан 7-12 м/с жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде -1...-3°С, күндіз +6...+8°С.
Алматы
24 қазан: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде -2...-4°С-қа дейін үсік жүреді, күндіз +4...+6°С.
25 қазан: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде -5...-7°С-қа дейін үсік жүреді, күндіз +5...+7°С.
26 қазан: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан 3-8 м/с жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде -3...-5°С-қа дейін үсік жүреді, күндіз +8...+10°С.
Шымкент
24 қазан: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8-13 м/с жылдамдықпен соғады, екпіні 15-20 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +2...+4°С, топырақ бетінде -2°С үсік жүреді, күндіз +13...+15°С.
25 қазан: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8-13 м/с жылдамдықпен соғады, екпіні 15-20 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +3...+5°С, топырақ бетінде -2°С үсік жүреді, күндіз +14...+16°С.
26 қазан: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8-13 м/с жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде +3...+5°С, күндіз +16...+18°С.