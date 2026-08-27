Жаздың соңғы күндері Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің 2026 жылғы 28, 29 және 30 тамызға арналған болжамында айтылған
Астанадағы ауа райы
28 тамызда көшпелі бұлт шығып, кей уақытта жаңбыр жауады, найзағай ойнап, күндіз бұршақ түседі. Солтүстік-батыстан және солтүстіктен соғатын желдің жылдамдығы 9-14 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с болады. Ауа температурасы түнде +12...+14°C, күндіз +24...+26°C.
29 тамызда көшпелі бұлт шығып, кей уақытта жаңбыр жауады, күндіз найзағай ойнайды. Солтүстіктен соғатын желдің жылдамдығы 9-14 м/с, екпіні 15-20 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +8...+10°C, күндіз +19...+21°C болады.
30 тамызда көшпелі бұлт шығып, кей уақытта жаңбыр жауады, күндіз найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9-14 м/с, екпіні 15-20 м/с болады. Ауа температурасы түнде +5...+7°C, күндіз +13...+15°C.
Алматыдағы ауа райы
28 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +16...+18°C, күндіз +31...+33°C болады.
29 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +17...+19°C, күндіз +32...+34°C.
30 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +17...+19°C, күндіз +31...+33°C болады.
Шымкенттегі ауа райы
28 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +17...+19°C, күндіз +34...+36°C болады.
29-30 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +33...+35°C болады.
Бұған дейін синоптиктер алдағы күндері Қазақстанда күн күрт суытып, ауа температурасы +12°C-қа дейін төмендейтінін және нөсер жаңбыр жауатынын хабарлаған еді. 2026 жылғы 27, 28 және 29 тамызға арналған ауа райы болжамын сілтеме арқылы оқуға болады.