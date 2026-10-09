Жылудың орнын күзгі салқын басады: Астана, Алматы және Шымкентте 10–12 қазанда ауа райы қандай болады
Астана
10 қазан. Күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Әлсіз жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +2°C, күндіз +11…+13°C болады.
11 қазан. Күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Ауа температурасы түнде +2°C, күндіз +13…+15°C болады.
12 қазан. Күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің екпіні 12 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +4…+6°C, күндіз +15…+17°C болады.
Алматы
10–11 қазан. Күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Ауа температурасы түнде +8…+10°C, күндіз +20…+22°C болады.
12 қазан. Күн ала бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Күндіз желдің екпіні 13 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +11…+13°C, күндіз +17…+19°C болады.
Шымкент
10 қазан. Күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы 6–11 м/с болады. Ауа температурасы түнде +8…+10°C, күндіз +23…+25°C болады.
11 қазан. Күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы 8–13 м/с болады. Ауа температурасы түнде +10…+12°C, күндіз +24…+26°C болады.
12 қазан. Күн ала бұлтты болады. Ара-тұра жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің екпіні 20 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +11…+13°C, күндіз +19…+21°C болады.
Қазақстан бойынша үш күнге арналған ауа райы болжамымен осы сілтеме арқылы танысуға болады.