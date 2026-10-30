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Қоғам

Алматы тұрғындарына маңызды ескерту жасалды: жылу жүйесіндегі су жасыл түске боялуы мүмкін

Алматы тұрғындарына маңызды ескерту жасалды: жылу жүйесіндегі су жасыл түске боялуы мүмкін, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2026 16:55 Сурет: pexels
Алматыдағы жылу жүйесіндегі су жасыл түске боялуы мүмкін. Бұл туралы 2026 жылғы 30 қазанда қала тұрғындарына ескерту жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алматы жылу жүйесі" ЖШС мәліметінше, 2026 жылғы 2 қарашадан 2027 жылғы 19 наурызға дейін жабық жүйе бойынша жұмыс істейтін қазандықтардан тартылған жылу желілеріне жоспарлы тексеру жүргізіледі.

Тексеру мына аудандарды қамтиды:

  • Алатау ауданы – Қарасу, Саялы-2, Мәдениет қазандықтары;
  • Жетісу ауданы – Омаров көшесі, 47 мекенжайындағы қазандық;
  • Медеу ауданы – Коккинаки көшесі, 5, Достық даңғылы, 291А және Алатау кентіндегі Ядролық физика институты қазандықтары;
  • Түрксіб ауданы – Сүйінбай даңғылы, 377А, Станкевич көшесі, 17, Глазунов көшесі, 53А мекенжайларындағы қазандықтар, теміржол вокзалы, Мехпоселок, 16-әскери қалашық және "Комета" жылу пункті.
"Құбырлардағы жасырын ағып кетулер мен ақауларды жедел анықтау, сондай-ақ батареялардағы суды заңсыз ағызудың алдын алу үшін қазандықтардағы суға апта сайын арнайы органикалық индикатор – Уранин А (флуоресцеиннің динатрий тұзы) қосылады. Дәл осы зат суды ашық жасыл немесе сарғыш-жасыл түске бояйды", – деп ескертті жылу желілері мекемесі.

Мекеме өкілдері көшеде, бу шығып жатқан немесе құбыр жарылған жерлерде жасыл түсті суды көрген жағдайда тұрғындарды алаңдамауға шақырды. Бұл индикатордың жұмыс істеп тұрғанын және мамандарға ақауды жедел анықтап, жоюға көмектесетінін білдіреді.

Оқиға туралы жедел хабарлау үшін 109 бірыңғай байланыс нөміріне қоңырау шалуға болады.

"Алматы жылу жүйесі" ЖШС өкілдері бұл заттың уыттылығы төмен екенін және қоршаған ортаға қауіпсіз екенін де мәлімдеді. Бояғышты пайдалану санитарлық нормаларға сәйкес келеді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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