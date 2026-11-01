"Қар жауып, үсік жүреді". Еліміз бойынша 2 қарашаға арналған ауа райы болжамы
Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылғы 2 қарашаға арналған ауа райының жалпы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" болжамы бойынша, дүйсенбіде Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Солтүстік, шығыс өңірлерде және оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады деп болжанады.
Еліміздің солтүстігі мен оңтүстік-шығысында жел екпін алады, түнде және таңертең кей жерлерде тұман түседі деп болжанады.
Алматы, Қызылорда облыстары мен Жетісу облысында күн суытып, үсік жүреді деп күтіледі. Ауа температурасы: -1...-8°C.
- Маңғыстау облысында, Батыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, батысында, оңтүстігінде, шығысында, Қызылорда облысының солтүстігінде, Қарағанды облысының батысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, Жетісу облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында, Алматы облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында, орталығында, Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, орталығында және тау бөктеріндегі аудандарда жоғары өрт қаупі күтіледі.
- Қызылорда, Атырау облыстарында, Ақтөбе облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында, орталығында, Маңғыстау облысының орталығында, Ұлытау облысының батысында, орталығында, Жетісу облысының шығысында төтенше өрт қаупі болжанады.
Бұған дейін синоптиктер бүгін еліміздің 11 қаласында ауа сапасы нашарлайтынын ескерткен болатын.
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