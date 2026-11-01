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Қоғам

Бүгін еліміздің 11 қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертілді

Алматы, ауа сапасы, Жезқазған, Балқаш, Орал, Ақтөбе, Шымкент, Алматы, Қарағанды, Теміртау, Атырау, Астана, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.11.2026 09:21 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер Қазақстанның бірнеше қаласында 2026 жылғы 1 қарашада ауаның ластану деңгейі жоғары болатынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"2026 жылғы 1 қарашада Жезқазған, Балқаш, Орал, Ақтөбе, Шымкент, Алматы, түнде Қарағанды, Теміртау, Атырау, Астана қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі", делінген синоптиктер хабарламасында.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

Бұған дейін синоптиктер 1 қарашада еліміздің бірнеше облысында үсік жүріп, тұман түсетіні, кей өңірлерде жел күшейіп, көктайғақ болатынын ескерткен.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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