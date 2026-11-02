Қазақстанда құрылысы аяқталмаған су нысандары қашан пайдалануға беріледі
Ведомствоның мәліметінше, өткен жылы министрліктің Су шаруашылығы комитеті гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау бойынша аяқталмаған жобаларды іске асыруды аяқтау алгоритмін әзірлеген.
Аталған алгоритм аясында 2010-2020 жылдары басталған, бірақ аяқталмаған 10 жоба бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары қайта жалғасуы тиіс.
Олардың қатарында:
- Қызылорда және Түркістан облыстарындағы алты каналды реконструкциялау және жаңғырту жобасы;
- Ақмола облысындағы Преображенск гидроторабы мен Сілеті су қоймасын реконструкциялау;
- Абай облысындағы Қусақ өзеніндегі бөгет гидроторабының құрылысы;
- Алматы облысындағы Сүмбе өзеніндегі су алу құрылысын жаңғырту бар.
Қазіргі уақытта Сүмбе өзеніндегі су алу құрылысында және Түркістан облысындағы Қызылқұм магистральдық каналында құрылыс-монтаж жұмыстары қайта басталды.
Түркістан облысындағы К-26 және К-28 каналдары бойынша конкурстық рәсімдер басталған. Тағы төрт жоба "Мемсараптама" РМК қарауында. Қалған екі жобаға түзету жұмыстары жүргізіліп жатыр.
ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитеті төрағасының міндетін атқарушы Нұрбек Серіковтің айтуынша, министрлік құрылғаннан бері аяқталмаған су шаруашылығы нысандарының саны екі есеге жуық азайған.
"Егер 2020-2022 жылдары Су шаруашылығы комитетінің балансында осындай 19 жоба болса, бүгінде олардың саны 10-ға дейін қысқарды. Қалған жобаларды алдағы екі жыл ішінде аяқтап, пайдалануға беру жоспарланып отыр", – деді ол.
Еске салайық, 2026 жылғы 29 қазанда Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов Қазақстанның су саласына шамамен 1 трлн теңге инвестиция салынғанын айтқан болатын.