Атырауда мемлекеттік құрылымды өзгертуге дайындалған: ҰҚК экстремистік топтың 10 мүшесін ұстады
Олар экстремистік топ құруға, оған басшылық етуге және оның қызметіне қатысуға, сондай-ақ терроризмді насихаттап, діни алауыздықты қоздыруға күдіктеліп отыр.
Тергеу нұсқасы бойынша, қылмыстық топ мүшелері Қазақстанның батыс өңірінде конституциялық құрылым негіздерін күшпен өзгерту мақсатын көздеген.
"Күдіктілердің тұрғылықты жерлерін тінту кезінде атыс қаруы, есірткі заттары, діни атрибутика, әдебиеттер және басқа да заттай дәлелдемелер тәркіленді", – деп хабарлады ҚР ҰҚК баспасөз қызметі.
Сондай-ақ олардың балалар мен жасөспірімдерге арналған үш астыртын оқу орталығын ашқаны және солардың қызметі тоқтатылғаны айтылды.
Топ мүшелерінің бірқатары бұған дейін терроризм және жалпы қылмыстық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін сотталғаны атап өтілді.
Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жария етілмейді.
2026 жылғы 20 қазанда "Қорғас" халықаралық шекара маңы ынтымақтастығы орталығында шекарашылар киіктің 620 мүйізін Қытайға заңсыз әкету әрекетінің жолын кескені хабарланған болатын. Қара нарықтағы жүктің құны 180 миллион теңгеге бағаланған.