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Қоғам

Алматылық тұрғынының үйінен есірткі өсімдіктері мен жүздеген мың теңге табылды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2026 16:44 Фото: Zakon.kz
Алматыда полицейлер жеке үйдің аумағынан тыйым салынған өсімдіктер мен кептірілген шикізаттың үлкен қорын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 2 қарашада хабарлағандай, Есірткі қылмыстарына қарсы іс-қимыл басқармасының жедел қызметкерлері Наурызбай ауданында тұратын 43 жастағы ер адамды анықтаған.

Оның үйінде жүргізілген тінту кезінде 13 түп сора өсімдігі мен кептірілген өсімдік тектес зат салынған қорап табылды.

"Сараптама қорытындысы бойынша тәркіленген есірткі заттарының жалпы салмағы 10 келіні құрады. Сонымен қатар полицейлер ақшалай қаражатты да тәркіледі", – деп хабарлады Полиция департаменті.

Жедел түсірілім кадрларына қарағанда, тәркіленген ақша көлемі кемінде 500 мың теңге болған.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Есірткі құрамдас өсімдіктерді заңсыз өсірудің мән-жайы қылмыстық іс аясында анықталып жатыр.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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