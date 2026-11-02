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Қоғам

Астанаға 31 қарағайды құжатсыз алып бара жатқан ер адам ұсталды

Астанаға 31 қарағайды құжатсыз алып бара жатқан ер адам ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2026 18:32 Сурет: polisia.kz
Астана – Петропавл автожолында патрульдік полиция қызметкерлері рұқсат құжаттарынсыз 31 қарағай тасымалдаған ГАЗель көлігін тоқтатты. Заңсыз тасымалданған ағаштардың құны 1,6 миллион теңге деп бағаланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тексеру кезінде қарағайлардың Ақмола облысы Бұланды ауданы ауылдық әкімдіктерінің біріне тиесілі екені анықталды.

Көлікте болған 38 жастағы ер адам ағаштарды елордаға жеткізуді жоспарлаған. Алайда оның жүкті тасымалдауға заңды негізі бар екенін растайтын құжаттары болмаған.

Жүргізуші көлігімен бірге полиция бөліміне жеткізілді. Ағаш ұрлау дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу басталды.

Полиция ағаштарды заңсыз кесу мен ұрлау қоршаған ортаға зиян келтіретінін және заң бойынша жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертті. Сондай-ақ ағаш сатып алу, тасымалдау және сату кезінде тиісті рұқсат құжаттары болуы керегін еске салды.

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Айдос Қали
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