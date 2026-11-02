Астанада екі әйел пәтер алып береміз деп тұрғындарды алдаған
Алдын ала мәлімет бойынша, 33 жастағы елорда тұрғыны таныстарына ипотеканы рәсімдеуге көмектесетінін айтқан. Оның сөзіне сенген азаматтар ақшаларын берген. Алайда әйел кейіннен байланысқа шықпай қойған. Келтірілген шығын көлемі 3,2 миллион теңгені құрады.
Екінші жағдайда 62 жастағы әйел мемлекеттік бағдарлама арқылы пәтер алып беруге уәде етіп, азаматтардың ақшасын иемденген. Бұл дерек бойынша шығын көлемі шамамен 3 миллион теңге болған.
Аталған екі дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.
Полиция азаматтарды ипотеканы жылдам рәсімдеп немесе баспана алып беруге уәде ететін адамдарға сене бермеуге шақырды. Ақша бермес бұрын ұсыныстың шынайылығын тексеріп, күмәнді делдалдардың қызметіне жүгінбеу қажет.