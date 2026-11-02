#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
453.64
508.17
5.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
453.64
508.17
5.59
Қоғам

Астанада екі әйел пәтер алып береміз деп тұрғындарды алдаған

Астанада екі әйел пәтер алып береміз деп тұрғындарды алдаған, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2026 19:21 Сурет: polisia.kz
Астанада тұрғындарға ипотека рәсімдеп, мемлекеттік бағдарлама арқылы баспана алып беруге уәде еткен екі әйел ұсталды. Олар азаматтардың ақшасын иемденді деген күдікке ілінді, деп хабарлайды Polisia.kz.

Алдын ала мәлімет бойынша, 33 жастағы елорда тұрғыны таныстарына ипотеканы рәсімдеуге көмектесетінін айтқан. Оның сөзіне сенген азаматтар ақшаларын берген. Алайда әйел кейіннен байланысқа шықпай қойған. Келтірілген шығын көлемі 3,2 миллион теңгені құрады.

Екінші жағдайда 62 жастағы әйел мемлекеттік бағдарлама арқылы пәтер алып беруге уәде етіп, азаматтардың ақшасын иемденген. Бұл дерек бойынша шығын көлемі шамамен 3 миллион теңге болған.

Аталған екі дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.

Полиция азаматтарды ипотеканы жылдам рәсімдеп немесе баспана алып беруге уәде ететін адамдарға сене бермеуге шақырды. Ақша бермес бұрын ұсыныстың шынайылығын тексеріп, күмәнді делдалдардың қызметіне жүгінбеу қажет.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Күдікті, Алматы, алаяқтық, мемлекеттік бағдарлама, пәтер
18:56, 19 маусым 2024
Алматыда "мембағдарлама бойынша пәтер алып беремін" деп көп адамды сан соқтырған күдікті ұсталды
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
12:24, 19 маусым 2026
Астанада баспанаға мұқтаж азаматтарды алдаған күдікті ұсталды
Астанада ер адам тұрғындарды университетке түсіремін деп алдаған
19:15, 08 қаңтар 2026
Астанада ер адам тұрғындарды университетке түсіремін деп алдаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Нефтчи&quot;
23:05, Бүгін
"Нефтчи" сыграл вничью с иранским "Трактором" в Лиге чемпионов АФК
Фото: ATP
22:57, Бүгін
Александр Бублик посетил матч "Зенит" – "Игокеа" в рамках Basket Cup
Фото: ФК &quot;Зенит&quot;
22:11, Бүгін
"Зенит" Алипа разгромил "Крылья Советов" Чеснокова и вернул себе лидерство в РПЛ
Фото: ATP
21:58, Бүгін
Александр Шевченко не смог выйти во второй круг теннисного турнира в Словакии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: