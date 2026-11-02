Елдің бірнеше өңірінде тұман, үсік және өрт қаупі сақталады
Атырау облысында төтенше өрт қаупі сақталады. Атырау қаласында да төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Жетісу облысының таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20 м/с. Түнде облыс бойынша 2-7 градус үсік күтіледі. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Талдықорған қаласында түнде 3-5 градус үсік күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыстың солтүстік-батысында, батысында, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Орал қаласында түнде және таңертең тұман күтіледі.
Маңғыстау облысында жоғары өрт қаупі сақталады, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтау қаласында жоғары өрт қаупі сақталады.
Астана қаласында түнде және таңертең тұман күтіледі.
Ұлытау облысының батысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазған қаласында төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Қарағанды қаласында түнде және таңертең тұман күтіледі.
Түнде Шығыс Қазақстан облысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ күтіледі, облыстың таулы аудандарында кей уақытта қатты қар жауады. Күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жел батыстан, солтүстік-батыстан соғады, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с.
Алматы облысының таулы аудандарында солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с. Түнде облыстың солтүстігінде 3 градус үсік күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Алматы және Қонаев қалаларында жоғары өрт қаупі сақталады. Іле Алатауында (Алматы қаласының Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтары) солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с.
Түнде Абай облысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жел батыстан, солтүстік-батыстан соғады, таңертең және күндіз облыстың оңтүстік-батысында екпіні 15-20 м/с.
Түнде Қызылорда облысында 1-6 градус үсік күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі, солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда қаласында төтенше өрт қаупі сақталады.
Түркістан облысының солтүстігінде, батысында, орталығында, таулы және тау бөктерлі аудандарында жоғары өрт қаупі сақталады. Шымкент және Түркістан қалаларында жоғары өрт қаупі сақталады.
Павлодар облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Павлодар қаласында тұман күтіледі.
Түнде және таңертең Ақтөбе облысының шығысында тұман күтіледі. Облыстың шығысында, батысында, оңтүстігінде, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-шығыс желіне ауысады, облыстың таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, батысында, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Тараз қаласында жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде аздаған жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Батыстан, оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Петропавл қаласында түнде және таңертең тұман күтіледі. Батыстан, оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Түнде және таңертең Қостанай облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Астана және Көкшетау қалаларында түнде және таңертең тұман күтіледі.