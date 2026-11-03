Қазақстанның 12 қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады: "Қазгидромет" ескерту жасады
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптиктер 2026 жылғы 3 қарашада Қазақстанның бірқатар қаласында ауаның ластану деңгейі жоғарылайтынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" мәліметінше, 3 қарашада мына қалаларда қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі:
- Қарағанды;
- Жезқазған;
- Балқаш;
- Теміртау;
- Орал;
- Атырау;
- Ақтөбе;
- Шымкент;
- Түркістан;
- Талдықорған;
- Алматы;
- Астана.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – желсіздік, баяу жел, тұман, температуралық инверсия сияқты қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың үйлесуі. Мұндай жағдайлар атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал етеді.
Сондай-ақ "Қазгидромет" РМК мамандары еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жариялады. Кей жерлерде ауа температурасы -7 градусқа дейін төмендеп, қар жауып, көктайғақ болуы мүмкін.
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