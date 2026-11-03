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Қоғам

Қазақстанда телеарналар мен радио хабар тарату уақытша тоқтайды

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение, нет сигнала, отсутствие сигнала, технический сбой, экран без сигнала, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2026 09:44 Фото: Zakon.kz
Алдағы сәрсенбі, 2026 жылғы 4 қарашада жоспарлы профилактикалық жұмыстарға байланысты Қазақстанның барлық аумағында телеарналар мен радио хабар тарату уақытша тоқтатылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ағымдағы жылдың төртінші тоқсанына жоспарланған профилактикалық жұмыстар жүргізілетінін "Қазтелерадио" АҚ ескертті.

"Осыған байланысты Астана уақыты бойынша сағат 03:00-ден 17:00-ге дейін бүкіл ел бойынша спутниктік, цифрлық эфирлік, аналогтық телевизия және радио хабар тарату желілеріндегі телеарналар мен радиостанциялардың жұмысы уақытша тоқтатылады", – делінген акционерлік қоғамның 2 қарашада Instagram парақшасында жарияланған хабарламасында.

"Қазтелерадио" өкілдерінің түсіндіруінше, бұл жұмыстар болашақта хабар таратудың тұрақтылығы мен сапасын қамтамасыз ету үшін қажет.

"Уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз!" – деп хабарлады компания.

Бұған дейін Алматы қаласы мен Алматы облысында 2026 жылғы 21 және 22 қазанда сағат 07:00-ден 17:00-ге дейін телеарналар мен радио хабар тарату уақытша тоқтатылған болатын. Бұған "Көктөбе" радиотелевизиялық станциясында (РТС) жоспардан тыс жұмыстар жүргізілуі себеп болған еді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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