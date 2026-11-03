3 қарашадағы Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 453,64 теңге, еуро – 508,17 теңге, рубль – 5,59 теңге.
Астана
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 450 теңге, сату бағамы – 457 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 500 теңге, сату бағамы – 510 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,27 теңге, сату бағамы – 5,47 теңге.
Алматы
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,6 теңге, сату бағамы – 454,7 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 505 теңге, сату бағамы – 509,4 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,29 теңге, сату бағамы – 5,41 теңге.
Шымкент
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,5 теңге, сату бағамы – 455,4 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 505,8 теңге, сату бағамы – 509,5 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,31 теңге, сату бағамы – 5,39 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәліметтерге сәйкес келеді. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.