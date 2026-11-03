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Қоғам

3 қарашадағы Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2026 11:40 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 3 қарашаның бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 453,64 теңге, еуро – 508,17 теңге, рубль – 5,59 теңге.

Астана

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 450 теңге, сату бағамы – 457 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 500 теңге, сату бағамы – 510 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,27 теңге, сату бағамы – 5,47 теңге.

Алматы

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,6 теңге, сату бағамы – 454,7 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 505 теңге, сату бағамы – 509,4 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,29 теңге, сату бағамы – 5,41 теңге.

Шымкент

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,5 теңге, сату бағамы – 455,4 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 505,8 теңге, сату бағамы – 509,5 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,31 теңге, сату бағамы – 5,39 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәліметтерге сәйкес келеді. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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